À partir du 1er avril, le BiblioBus et le BDBus ne feront plus le tour de la province

Le BiblioBus et le BD Bus stopperont leur tournée itinérante à partir du 1er avril prochain. « C’est une décision principalement budgétaire », explique François Dury, bibliothécaire en chef de la Province de Namur. « Mais on peut également la justifier par la qualité du service des bibliothèques locales, qui fait que le BiblioBus ne doit plus remplir sa fonction palliative ».

« Mais ça ne veut pas dire que nos véhicules seront mis au garage », ajoute la bibliothécaire. « Durant au moins 1 an, nos équipes vont tourner auprès de nos partenaires locaux, des écoles, des camps de vacances pour essayer d’offrir des activités autour du livre ».