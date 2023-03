La 24e Louvard Game aura lieu les 1er et 2 avril prochains au Dôme de Charleroi: l’événement phare de l’esport en Wallonie!

Ce tournoi organisé depuis de nombreuses années par Imperium Esports, acteur majeur du secteur en Wallonie, est le plus gros événement du genre en Belgique francophone. À sa tête, deux passionnés d’esport : Maxime De Vos et Philippe Bouillon. Avec plus de 500 joueurs sur place et 170.000 spectateurs attendus sur les différents canaux, la Louvard Game vise à construire une communauté solide, partageant une même passion pour l’esport.

Cela fait bientôt 10 ans que l’engouement pour le secteur de l’esport (la pratique compétitive du jeu vidéo) ne cesse de croître. Les fans affluent, les équipes et structures naissent de toutes parts, et les événements se multiplient. Depuis sa création en 2015, la Louvard Game s’efforce de proposer une expérience d’une qualité irréprochable, pour montrer au plus grand nombre que l’esport a tout à fait sa place en Belgique. Cet événement est une occasion d’entraîner de nouveaux acteurs dans son sillage.