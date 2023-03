Non, l'oxygène ne guérit pas le cancer

Le cancer, deuxième cause de décès dans le monde, est au coeur de très nombreux travaux de recherche dans le monde. Sur les réseaux, des personnes affirment que cette maladie pourrait en fait simplement être guérie par un apport d'oxygène, qui "tuerait" les cellules cancéreuses. C'est faux, répondent les experts interrogés par l'AFP, qui dénoncent une mauvaise interprétation d'études très anciennes, et mettent même en garde contre la toxicité de l'oxygène.

La vidéo s'intitule: "l'oxygène tue le cancer". Elle est postée sur la plateforme Crowdbunker. Il s'agit d'une interview en anglais, sur un plateau TV, d'un certain Robert Barefoot.

"Vous avez dit que le cancer du sein est guérissable", commence l'intervieweur. "Oui", répond le médecin. "La leucémie", "oui", "le cancer de la prostate?" "Oui, des tumeurs cérébrales, j'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes se guérir elles-mêmes", poursuit le Dr Barefoot "quelques centaines de personnes sont venues me voir cette année, elles sont toutes guéries".

Selon lui, la cause du cancer est l'anaérobiose (l'absence d'oxygène) et, de ce fait, il affirme qu'on peut "repousser la maladie avec plus d'oxygène".

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde entier et a fait 9,6 millions de morts en 2018, soit un décès sur six, selon l'OMS. L'idée d'un traitement "miracle" et simple qui guérirait des millions de personnes est donc forcément attractive.

La vidéo, publiée en mars 2022 sur la plateforme Crowdbunker, mais aussi sur Youtube ou VK, a depuis été partagée des milliers de fois sur Twitter, Facebook ou encore Telegram. Certains utilisent aussi cette fausse information pour promouvoir des produits, comme de l'eau enrichie en minéraux.

Capture d'écran Facebook du 1er mars

Sur TikTok des vidéos vues des milliers de fois rediffusent aussi l'interview du "Dr Barefoot". L'une d'entre elles est accompagnée du message suivant "des vérités vont tomber! préparez vous au réveil brutal, les endormis!!!". Un internaute commente: "ouais mais l'oxygène est bien moins rentable que la chimio,et puis si on peu éviter de payer des retraites.. c'est nickel!! "

Sur Whatsapp, un internaute a questionné AFP Factuel sur ces affirmations.

Qui est le "Dr Barefoot"?

Le "Dr Barefoot" est un personnage très contesté. Sur son site internet, un site de vente en ligne de compléments alimentaires (dont les boîtes portent toutes sa photo), pour la plupart des comprimés de calcium de corail, il se définit comme "un auteur et un scientifique respecté et reconnu", diplômé de chimie de l'Institut de technologie d'Alberta du Nord (Canada). "Il a révélé les suppléments les plus efficaces pour une meilleure santé et vitalité pour des milliers de personnes dans le monde", assure-t-il encore avec un objectif: "guérir l'Amérique".

Contacté par l'AFP, l'Institut de technologie canadien a répondu que M. Barefoot avait obtenu en 1967 un diplôme de chimie de premier cycle, ce qui ne fait pas de lui, à proprement parler, un "docteur", puisqu'il ne mentionne aucun PhD (doctorat) dans son CV.

Il écrit aussi, dans sa biographie, avoir réalisé une "publi-communication" avec Kevin Trudeau, le "plus populaire des vendeurs de télévision de l'histoire de la télévision en Amérique".

L'AFP a retrouvé la trace de cette interview à usage publicitaire, diffusée fin 2002 sur la chaîne WNEM-TV 5 (Michigan, Etats-Unis), sur youtube. Dans cette interview, il fait la promotion du corail de calcium pour guérir le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, et autres maladies...

La vidéo récemment reprise par de nombreux internautes sur l'oxygène pour guérir le cancer (à droite) semble également issue de la même interview: en effet M. Barefoot et M. Trudeau sont habillés comme sur la vidéo de 2002 (à gauche) et accoudés à la même table.

Le site de vérification de l'information Quackwatch a démystifié, en 2012, bon nombre des affirmations du Dr Barefoot, dand cet article en anglais, expliquant par exemple qu'aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer les bienfaits thérapeutiques du corail de calcium.

Quackwatch révèle aussi que Robert Barefoot comme Kevin Trudeau ont fait l'objet de nombreuses plaintes en justice engagées par les autorités de régulation du commerce et de sécurité des médicaments.

Comme on peut le lire sur cette page de la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine, qui défend les intérêts des consommateurs, Kevin Trudeau a fait l'objet de nombreuses condamnations, qui l'ont notamment empêché de continuer à faire du télé-shopping. Mais M. Trudeau a violé cette injonction et en 2009, il a ainsi été condamné à payer plus de 37 millions de dollars pour avoir fait la promotion de son livre "La méthode pour perdre du poids qu''ils' ne veulent pas que vous connaissiez".

Après deux émissions tournées en 2002 et 2003, Kevin Trudeau et Robert Barefoot ont ainsi été condamnés à stopper la publicité pour le complément alimentaire "Coral calcium supreme" ou "tout autre produit à base de corail de calcium pour soigner le cancer, les maladies cardiaques, l'hypertension ou autres maladies graves".

Aujourd'hui encore, sur son site internet, Robert Barefoot vend le "Meilleur oxy supreme de Bob", présenté comme un antioxydant puissant "basé sur la recherche d'un prix Nobel", à 25,95 dollars, pour "augmenter les globules rouges et booster le niveau d'oxygène dans les cellules".

Capture d'écran du site internet de Robert Barefoot le 1er mars

Quelle est la théorie du "Dr Barefoot" sur le cancer?

Ce "prix Nobel" auquel il fait référence pour vendre ses produits, le "Dr Barefoot" le mentionne à plusieurs reprises dans la vidéo virale sur les réseaux: il soutient que "Otto Warburg a gagné le prix Nobel pour avoir prouvé que la cause [ndlr: du cancer] est l'anaérobiose, le manque d'oxygène (...) ce qui signifie que nous pouvons repousser la maladie avec plus d'oxygène".

Ces deux phrases contiennent plusieurs affirmations erronnées.

Otto Heinrich Warburg, né en 1883, a conduit des travaux sur la respiration des cellules qui se sont avérés révolutionnaires pour l'étude des cellules et des cancers.

Mais il n'a pas remporté le prix Nobel pour "avoir prouvé que la cause [ndlr: du cancer] est l'anaérobiose". Selon le site du prix Nobel, ce chercheur allemand s'est vu attribuer le prix Nobel en 1931 pour sa découverte de la nature et du fonctionnement de l'enzyme "respiratoire". "Sa découverte a ouvert de nouvelles voies de recherche dans les domaines du métabolisme cellulaire et de la respiration cellulaire", poursuit le comité Nobel, "il a montré, entre autres, que les cellules cancéreuses peuvent vivre et se développer même en l'absence d'oxygène".

Le professeur Bruno Quesnel, directeur du pôle recherche et innovation de l'Institut national du cancer (Inca), interrogé par l'AFP le 28 février, explique que "les cellules cancéreuses ont un métabolisme particulier, c’est le fameux effet Warburg, où elles consomment beaucoup de glucose par une voie dénommée glycolyse, en utilisant moins d’oxygène ".

L'anaérobie n'est pas réservée aux cellules cancéreuses toutefois, explique-t-il: "Les cellules normales de l’organisme peuvent aussi fonctionner dans ce mode-là, par exemple quand un muscle a un défaut de perfusion, l’organisme va aussi se mettre en anaérobiose".

C'est aussi ce qu'avait indiqué en février 2021 la chercheuse Angela Otto, professeure adjointe à l'Ecole de bio-ingénierie de Munich, à l'AFP: "En cas de manque d'oxygène, de l'énergie peut également être générée en augmentant le taux de glycolyse, le produit étant alors converti en acide lactique. C'est ce qu'on appelle la 'glycolyse anaérobie'".

"Cependant, les cellules cancéreuses (...) ont également recours à la glycolyse anaérobie, même en présence d'une quantité suffisante d'oxygène, ce qui entraîne une production élevée d'acide lactique, qui est ensuite libéré par les cellules. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Warburg", avait ajouté le Pr. Otto.

Mais contrairement aux affirmations de M. Barefoot, "Warburg a émis l'hypothèse que des dommages dans le système respiratoire (d'une cellule, NDLR) étaient une cause primaire de cancer - et non le manque d'oxygène" (apporté dans l'organisme), selon Angela Otto.

Pour le Pr Quesnel, il faut avoir en tête que les travaux du Dr Warburg sont très anciens, "Il a cru à un moment donné que ça pourrait être une cause du cancer, mais il s’est avéré que c’était tout à fait l’inverse".

"Il ne faut pas confondre cause et conséquence", répète le spécialiste français.

Le cancer ne peut être traité avec de l'oxygène

Le fonctionnement "biaisé" des cellules cancéreuses est utilisé pour les combattre, poursuit le Pr Quesnel. "L’effet Warburg est utilisé quand on vous fait des examens comme le TEP-scan [TEP: Tomographie à Emission de Positons, ndlr]. Les cellules sont avides de glucose ce qui permet cette imagerie TEP-scan en utilisant du glucose marqué."

Même là, "l’effet Warbug est vrai pour certains cancers, pas ou moins pour d’autres, c’est très variable, et les cellules cancéreuses peuvent même passer d’un type de métabolisme à un autre, notamment en cas de résistance aux traitements".

Il existe aussi "des médicaments qui sont développés pour essayer de cibler les enzymes qui interviennent sur ce type de métabolisme, mais ce sont des voies de recherche, pas encore de médicaments sur le marché".

En aucun cas, ajoute le professeur Quesnel, le cancer ne peut être traité avec de l'oxygène: "Leur apporter de l’oxygène, autant que vous voulez, ça ne changera rien du tout. Les bactéries qui fonctionnent en anaérobie, si vous leur mettez de l’oxygène elles meurent, mais pour une cellule cancéreuse c’est pas du tout pareil : une cellule cancéreuse va consommer ce qu’elle trouve (...) Et si vous lui apportez d’autre chose, comme de l’oxygène, ça ne va pas la déranger plus que ça."

Ce serait d'autant plus risqué de tenter de soigner le cancer avec l'oxygène, insiste le médecin, qu' "Inhaler trop d’oxygène est toxique, si vous le faites de façon prolongée comme chez les malades en réanimation, il existe un risque de fibrose pulmonaire".

Augmenter le nombre de globules rouges pour guérir ? Faux

Dans son interview télévisée, Robert Barefoot affirme aussi que le Dr Warburg a "guéri des milliers de personnes en augmentant le nombre de globules rouges dans le sang".

Pour le Pr Quesnel, "c’est un mélange, des petits morceaux de phrase ou de vérité qui sont collés": "On peut augmenter le nombre de globules rouges pour traiter les patients par radiothérapie mais c’est tout à fait autre chose, on apporte de l’oxygène pour que, sur le site de la tumeur, les radiations soient efficaces".

Pour mieux comprendre: avant de créer des lésions de l'ADN par la radiothérapie, "il est nécessaire d’avoir des dérivés de l’oxygène pour altérer l’ADN, c’est pour ça qu’on transfuse parfois les gens avant une radiothérapie, pour l’optimiser, mais ça n’a rien à voir avec l’effet Warburg ni avec le métabolisme".

Le Pr Pierre Blanchard, oncologue-radiothérapeuthe à l'Institut Gustave Roussy et interrogé par l'AFP le 1er mars, résume: "jamais le manque d'oxygène n'a causé le cancer, le cancer est lié à des dysfonctionnements de croissance cellulaire".

Selon lui, "l'hypoxie [disponibilité en oxygène réduite, ndlr] des cancers" peut constituer "un facteur de résistance thérapeutique à la radiothérapie par exemple, mais il n'y a aucune donnée sur le fait que respirer plus d'oxygène améliorerait cela".

Le Pr Blanchard rappelle aussi l'échec de l'EPO (Érythropoïétine), une hormone qui stimule la fabrication des globules rouges, chez les patients cancéreux. "Ca a été utilisé chez les patients métastatiques pour éviter de les transfuser trop souvent et aussi chez des patients avec cancers localisés avant radiothérapie pour augmenter le taux de globules rouges, en se disant qu'on serait plus efficaces", indique-t-il. L'expérience a montré "au contraire que ça dégradait leur survie, parce qu'il y a des récepteurs EPO sur les tumeurs".

Dans le passé, les travaux d'Otto Warburg ont déjà donné lieu à de fausses affirmations et ont été démystifiés par l'AFP, comme ici au sujet du port du masque qui donnerait le cancer, ou encore ici au sujet du cancer qui ne résisterait pas à un environnement alcalin.