Attention à cette vidéo prétendant montrer Joe Biden chuter à la descente de son avion en Pologne

Y est relayée une vidéo filmée de nuit, dans laquelle on peut voir une personne tomber et dévaler les marches d'une passerelle de débarquement située à l'arrière d'un avion.

"Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, le sénile Biden s'est encore cassé la gueule en descendant de son avion en #Polonia ce matin", prétend la description d' un tweet ouvertement moqueur à l'égard du président américain, partagé près de 1.400 fois depuis le 21 février.

On peut voir un bandeau au bas de l'image, avec un texte écrit en polonais, laissant à penser que ces images ont été diffusées par une chaîne de télévision polonaise. Il y est indiqué que la séquence a été filmée après l'atterrissage de l'avion privé de Joe Biden dans l'aéroport de Varsovie-Chopin.

La même séquence où l'on voit une personne chuter a été diffusée avec des allégations similaires dans d'autres langues dont l'anglais, l'espagnol, le russe et le néerlandais.

Pas une chute de Joe Biden en descendant de l'avion

Mais la personne que l'on voit dévaler la passerelle en descendant de l'avion n'est pas Joe Biden, comme le montrent d'autres images de l'arrivée du président américain en Pologne et comme l'a confirmé la Maison Blanche à l'AFP.

Des images tournées par de journalistes de l'AFP, ainsi que des vidéos publiées par d'autres médias, dont ABC News et Sky News, montrent l'arrivée de Joe Biden en Pologne. On y voit le président américain descendre la passerelle de l'avion sans trébucher.

Il y apparaît seul, à l'inverse de la personne visible dans la vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, qui est entourée par plusieurs personnes sur la passerelle.

Sur les images des journalistes de l'AFP (ci-dessous), on peut également voir Joe Biden utiliser une passerelle située à l'avant de l'avion, et non celle située à l'arrière, sur laquelle se tient la personne visible sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le président américain Joe Biden descend de l'Air Force One, dans un aéroport militaire de Varsovie, en Pologne, le 20 février 2023 ( AFP / POOL / Evan Vucci) Le président américain Joe Biden descend de l'Air Force One, dans un aéroport militaire de Varsovie, en Pologne, le 20 février 2023 ( AFP / POOL / Evan Vucci)

Comme l'ont détaillé nos confrères de Myth Dector, un site de fact-checking basé en Géorgie, en analysant les images de la télévision polonaise TVN24, qui a couvert en direct l'arrivée de Joe Biden et sa descente de l'avion, on peut se rendre compte que la descente de Joe Biden de l'avion est survenue après la chute de l'autre personne, non identifiée.

Une autre vidéo en direct diffusée par la chaîne américaine ABC News sur Facebook permet d'observer les mêmes événements.

Sur ces images, on voit d'abord le déploiement de la passerelle à l'arrière de l'avion. De nombreuses personnes l'utilisent pour descendre de l'avion, dont l'une que l'on voit trébucher puis glisser.

Puis, le président américain descend de l'avion seul, depuis une autre passerelle déployée à l'avant de l'avion, près de quatre minutes après la personne qui chute.

Capture d'écran de la vidéo en direct diffusée sur Facebook par ABC News, prise le 24 février 2023 Capture d'écran de la vidéo en direct diffusée sur Facebook par ABC News, prise le 24 février 2023

L'entrée de l'avant de l'Air Force One présidentiel est généralement réservée au président américain, à sa famille ou ses invités spéciaux, a par ailleurs noté le média américain CBS News.

De nombreuses images prises par des photographes de l'AFP par le passé montrent en effet Joe Biden et d'autres présidents américains utiliser la porte à l'avant de l'avion.

L'Air Force One avec le président américain Joe Biden à son bord, arrive dans un aéroport militaire de Varsovie le 20 février 2023 ( AFP / Wojtek RADWANSKI)

La Maison Blanche a en outre confirmé à l'AFP que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ne montre pas le président américain.

"La personne qui tombe dans cette vidéo n'était pas POTUS [acronyme anglais pour 'President of the United States', le président des Etats-Unis en français, NDLR]", a déclaré à l'AFP Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.

L'AFP n'a néanmoins pas pu vérifier avec certitude l'identité de la personne tombée en descendant de l'avion. Selon le média britannique The Independant, il s'agit d'un membre du personnel de la Maison Blanche qui accompagnait le président américain.

Joe Biden a par ailleurs trébuché quelques jours après son arrivée en Pologne, alors qu'il montait les marches de la passerelle pour embarquer dans son avion le 22 février, avant de quitter Varsovie pour retourner à Washington.

D'autres tweets largement relayés ont aussi suggéré qu'à la suite de sa chute de l'avion le 20 février, Joe Biden avait un bleu visible sur son front, relayant des images du président américain avec une trace foncée sur le front.

Mais cette marque provenait en fait de cendres déposées sur le front de Joe Biden pour le mercredi des cendres, dans le cadre d'une tradition chrétienne honorant le début du Carême à laquelle il a assisté lors de son déplacement.

Le prêtre polonais qui a célébré l'office a indiqué sur Facebook qu'il avait placé les cendres sur le front de Biden, photos à l'appui.

De récurrentes allégations sur la supposée sénilité de Joe Biden

Ce n'est pas la première fois que le président démocrate, âgé de 80 ans, est décrié à tort au sujet de sa supposée sénilité. En octobre, l'AFP avait déjà vérifié des allégations prétendant que Joe Biden aurait salué dans le vide "un homme invisible" après un discours.

D'autres vidéos censées montrer le président devenu sénile ont par ailleurs aussi été vérifiées par d'autres médias ces derniers mois, comme ici.

Du côté républicain, de nombreuses personnalités - et en premier lieu l'ancien président Donald Trump, qui n'a pas reconnu sa défaite en 2020 et se rapproche d'une candidature aux primaires pour 2024 - dépeignent aussi un Joe Biden quasiment sénile, incompétent et manipulé par l'aile gauche des démocrates.

Ces allégations s'appuient sur des incidents antérieurs, au cours desquels le chef d'Etat était par exemple tombé de son vélo en 2022 ou avait trébuché en montant à bord de l'avion présidentiel Air Force One en 2021.

En février 2023, après une série d'examens dont "un examen neurologique extrêmement détaillé", le médecin de Joe Biden avait estimé que ce dernier était "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions.

Fin septembre 2022, une intervention du président démocrate avait toutefois suscité de nombreuses questions, alors que ce dernier s'était adressé dans un discours à la parlementaire républicaine Jackie Walorski, pourtant décédée début août 2022. "Où est Jackie ?" avait-t-il demandé.

Sa question avait suscité beaucoup de demandes de la presse, pour savoir si Joe Biden avait oublié que la parlementaire était morte, alors que la Maison Blanche avait publié après la mort de l'élue un communiqué dans lequel le président américain se disait "choqué et attristé".