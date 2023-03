Just Fontaine, le 13 lui a apporté tant de bonheur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec ses 13 buts en un seul Mondial (six matches), le Franco-marocain est entré dans la mythologie du football, et personne ne risque de l’en déloger. Ainsi, si Messi l’a rejoint au Qatar, il lui a fallu 5 éditions… Le Hongrois Sándor Kocsis (11) et l’Allemand Gerd Müller (10) sont les plus proches de son record, les deux seuls, avec lui, à avoir au moins atteint le seul de la dizaine de buts sur un tournoi.

Les plus jeunes générations ont certainement entendu le nom de Fontaine, au détour d’un commentaire d’une Coupe du monde, mais, pour leur donner une idée du type de centre-avant qu’était Fontaine, on pourrait le comparer à Gerd Müller justement, qui serait, chronologiquement, son héritier. Petit et puissant (1,74), trapu, pas nécessairement élégant ou technique, mais avec un sens du but hors du commun.