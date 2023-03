Escroquerie aux bitcoins pour près de 4 millions d’euros : trois ans de prison requis

Le parquet de Namur a requis ce mercredi devant le tribunal correctionnel une peine de trois ans de prison et une amende de 1.000 euros envers un prévenu devant répondre d’escroquerie et de faux. Une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis probatoire, et 500 euros d’amende sont requis contre l’épouse du prévenu, et une amende de 2.000 euros est réclamée contre leur société, Quantum Intelligence.

Le prévenu, Ghislain E., a fondé la société QI en octobre 2017, promettant à des particuliers souhaitant investir dans la cryptomonnaie des rendements compris entre 50 et 80 % dans les six mois, sans prise de risque. Les 27 parties civiles ont investi près de 3.970.000 euros via 45 contrats, des montants qui n’ont pas été restitués intégralement. Les rendements n’ont pas été versés.