Un festival organisé à l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de Georges Simenon à Liège

Le festival est une initiative de la société Simenon.tm, que préside son fils John Simenon, et de l’Université de Liège. Il a pour but de mettre à l’honneur «le romancier de langue française le plus vendu, traduit et adapté du vingtième siècle» ainsi que son œuvre. Un programme varié a été mis sur pied à destination de tous les publics.

«L’objectif est d’offrir à tous les amateurs de Simenon un panel d’événements et de rencontres qui leur permettront de partager et d’approfondir leur connaissance de l’œuvre et de son créateur. Mais aussi de faire découvrir l’actualité de Simenon en présentant des projets récents et en donnant la parole à des créateurs actuels qui revendiquent son influence», soulignent les organisateurs.