Quand on la voit, elle nous fait rêver. On nage dans les premiers James Bond ou, pour les plus jeunes d’entre nos lecteurs, dans « Cars 2 » lorsque Flash McQueen croise la route de l’espion Finn McMissile. Imaginez, vous voilà au volant de cette Aston Martin dont vous découvrez les atours dans cette page. Et vous plongez dans l’histoire. Pas la petite, celle avec un grand « H ». L’Histoire de Belgique.

Les Anglais ont de la mémoire et ils savent la préserver. Même si l’auto que vient de restaurer la société Aston Workshop a du sang belge dans les veines. L’Aston Martin DB2/4 mise aujourd’hui en vente au prix de 3.650.000 livres, soit 4.121.246 euros, est historique. Elle serait unique. Elle a été façonnée par un orfèvre, le Turinois Alfredo Vignale. Et pas pour n’importe qui : pour le roi Baudouin qui avait, à l’époque, vingt-quatre ans. Un caprice ? Peut-être car il ne la gardera pas longtemps après l’avoir reçue le 10 mars 1955.