La Commune de Pont-à-Celles organise une réunion d’information pour les citoyens sur l’implantation de 8 éoliennes

Une réunion d'information est organisée concernant le projet de demande de permis unique d'Eneco Wind Belgium pour la construction et l'exploitation de 8 éoliennes et de leurs auxiliaires, de deux cabines de tête, de chemins d'accès, de la pose de câbles électriques, sur le territoire de la commune de Pont-à-Celles, en remplacement des éoliennes existantes.

Cette réunion a pour but de permettre à Eneco Wind Belgium de présenter son projet, au public de s'informer et d'émettre des observations et suggestions.