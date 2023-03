Attention si vous avez récemment fait vos courses chez Lidl: un produit retiré des rayons suite à la présence d’une mycotoxine cancérigène

L’Ochratoxine A est une variété de mycotoxines ayant des propriétés cancérigènes et neurotoxiques, annonce mercredi la chaine de supermarché.

Les produits concernés sont des « pistaches rôties » présentant comme dates de péremption le 25 mars, le 12 août, le 15 et le 28 octobre. Des « pistaches rôties et salées » avec une date de péremption au 23 mars, 09 septembre et 16 octobre sont également retirées de la vente.