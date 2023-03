Non, cette vidéo ne montre pas le "sosie caché" du président ukrainien Zelensky, mais son garde du corps

"Le sosie de Zelensky pris en flag par la TV polonaise à la suite de la visite de Biden. Ils vous prennent pour des cons jusqu'au bout ! 2 acteurs Zelensky", "Les médias polonais ont cramé le sosie de Zelensky lorsqu'ils ont couvert la visite de Biden à Kiev", affirment de nombreux internautes dans des publications virales sur Twitter ( 1 , 2 , 3 ) et Facebook ( 1 , 2 ), partagées plus de 5000 fois depuis le 25 février 2023.

Des allégations similaires ont également été relayées dans d'autres langues, notamment en polonais , en espagnol et en anglais , ainsi que par le présentateur de télévision et propagandiste russe pro-Kremlin, Vladimir Solovyov, sur sa chaîne Telegram .

L'extrait partagé sur les réseaux sociaux provient du tabloïd polonais Fakt, l'un des journaux les plus vendus du pays. On peut repérer leur logo dans le coin en bas à gauche et dans le coin en haut à droite, comme dans la capture d'écran ci-dessous.

Capture d'écran de la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, réalisée le 01/03/2023

Cette vidéo a été filmée le 20 février 2023, durant la visite surprise du président américain Joe Biden à Kiev, quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion russe, où il a rencontré le président ukrainien, comme l'AFP le raconte dans cette dépêche.

Lors de cette visite, Joe Biden a rejoint Volodymyr Zelensky au palais présidentiel Mariinsky, est passé par l'ambassade américain à Kiev, et s'est rendu au monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or.

L'extrait relayé a été tourné au sein du palais présidentiel.

Une recherche effectuée sur la chaîne YouTube du média Fakt a permis de retrouver la séquence originale (ici à partir de 30 secondes), dans lequel apparaît l'homme identifié comme étant le sosie du président ukrainien dans les publications que nous examinons.

On pouvait déjà apercevoir le même homme plus tôt dans la séquence, à partir de 20 secondes, près de la porte.

L'AFP était également sur place lors de la visite du président américain, et a également photographié cet homme.

Le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au palais présidentiel Mariinsky, à Kiev, le 20 février 2023.

Loin d'être un inconnu, l'homme est en réalité Maksym Donets, le chef du service de sécurité du président ukrainien.

On peut le voir de multiples fois dans ce reportage de l'AFP (à 0:20, 0:33 et 0:43) sur la visite de Joe Biden à Kiev.

Maksym Donets a également été photographié plus tard dans la même journée, devant la cathédrale Saint-Michel-au-Dôme-d'Or.

Le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, devant la cathédrale Saint-Michel-au-Dôme-d'Or à Kiev, le 20 février 2023.

Régulièrement photographié aux côtés de Zelensky

Contrairement aux affirmations selon lesquelles l'existence de cet homme aurait été "caché", la nomination de Maksym Donets comme chef du service de la sécurité du président Volodymyr Zelensky a été annoncée en 2019 et rapportée par nombre de médias internationaux.

Ainsi, sa présence dans la séquence vidéo filmée par le média Fact n'a rien d'un accident, comme le suggèrent les publications que nous examinons.

Maksym Donets est d'ailleurs régulièrement vu en public aux côtés de Volodymyr Zelensky, notamment lors des voyages officiels du président ukrainien, comme le montrent ces photos [ci-dessous] publiées sur le site de la présidence, et prises lors d'un déplacement dans la région de Kharkiv le 29 mai 2022.

Capture d'écran d'une photographie de Volodymyr Zelensky publiée sur le site de la présidence ukrainienne, réalisée le 01/03/2023.

Maksym Donets était également présent lors du déplacement du président ukrainien dans les régions de Mykolaïv et Odessa, le 18 juin 2022.

Capture d'écran d'une photographie de Volodymyr Zelensky publiée sur le site de la présidence ukrainienne, réalisée le 01/03/2023.

On peut encore apercevoir le chef de la sécurité aux côtés du président ukrainien le 29 juin 2022, lors d'un nouveau déplacement dans la région d'Odessa.

Capture d'écran d'une photographie de Volodymyr Zelensky publiée sur le site de la présidence ukrainienne, réalisée le 01/03/2023.

En novembre 2022, Ilta-Sanomat, l'un des tabloïds les plus importants de Finlande, s'est intéressé à Maksym Donets, et a répertorié les nombreuses fois où celui-ci a été vu accompagnant Volodymyr Zelensky depuis sa nomination en 2019.

Dans cet article, on peut voir une dizaine de photos du président ukrainien et de son chef de la sécurité, notamment lors d'une visite des villes libérées de Kherson et Bucha, près de Kiev, en avril 2022, comme le montre cette photo de l'AFP.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bucha, le 4 avril 2022.

"On voit rarement Maksym Donets près du président en intérieur, mais dès que Volodymyr Zelensky se déplace en extérieur et dans des conditions plus dangereuses, le chef du service de sécurité le suit de quelques pas", écrit le média.