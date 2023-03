Le sauna extérieur des Thermes Sané à Tongres, à quelques minutes de Liège, a pris feu: les lieux rouvriront lundi

« Pour l’heure, on ne sait pas encore donner l’origine de l’incident. Le feu a été repéré très rapidement et, d’après les premières observations, c’est au niveau du bois que cela aurait pris, sans certitude encore… » Un expert est descendu sur place et un rapport est attendu. Ce samedi, les pompiers sont intervenus rapidement : une soixantaine de personnes ont dû être évacuées mais, heureusement, on ne déplore aucun blessé.