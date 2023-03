La rue de Bayemont, dans un état déplorable depuis des dizaines d’années, va être refaite, à Marchienne-Docherie: «Les secours peineraient à passer librement» (Vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un passage étroit, des nids-de-poule, voir d’autruche, l’état de la rue de Bayemont, située dans la cité éponyme, est dans un état déplorable depuis des dizaines d’années.

Un passage bien étroit pour les secours... - C.H.

« J’habite ici depuis 30 ans, et ça a toujours été comme ça. Lorsque j’ai de la visite, on me demande si j’habite à la campagne, tant le chemin est compliqué », explique une riveraine.