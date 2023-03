Déborah Géradon ouverte «à une collaboration constructive» avec le PTB? «On est prêt à aller en majorité avec le PS de Seraing, mais pas avec le PS d’Alain Mathot!», répond Damien Robert

La future bourgmestre Déborah Géradon a « l’espoir d’une collaboration constructive pour l’avenir » avec le PTB de Seraing. Qu’en pensez-vous ?

Déborah Géradon se présente comme le renouveau d’un parti qui est aux abois, en tout cas à Seraing. On a appris à se méfier des promesses, et la population aussi. Est-ce qu’elle pourrait passer des promesses aux actes ? On verra… Ce qui est clair, c’est qu’elle fait preuve d’ouverture envers le PTB et c’est une bonne chose. Même si on n’est pas naïf, ça contraste avec les déclarations précédentes qui disaient que le PS sérésien n’irait jamais avec le PTB. Ici, elle ouvre une porte et c’est plutôt positif pour nous, et pour la grande majorité des Sérésiens.