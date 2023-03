«Back to Vrac» a rouvert ses portes ce 1er mars à Frasnes, sur le site d’Agricoeur

Christophe et Caroline plus motivés que jamais!

Ça y est, c’est la réouverture de « Back to Vrac ». « Après un travail de longue haleine et quelques imprévus, c’est avec joie que nous vous communiquons la tant attendue date de réouverture du magasin à Frasnes-lez-Gosselies… », ont déclaré fièrement les commerçants sur facebook.

Lire aussi L’épicerie «Back to vrac», fermée depuis octobre, déménage à Frasnes-lez-Gosselies, sur le site d’Agricoeur: «L’idée est de toucher une plus grande clientèle et mutualiser certains frais fixes»

C’est dans un entrepôt situé sur le site d’Agricoeur, à Frasnes-lez-Gosselies, qu’a choisi de s’implanter l’enseigne bien connue de produits en vrac « Back to vrac ». Fermée depuis le 15 octobre dernier, la boutique déménageait : « Nous avons terminé le magasin à Ransart en octobre, car ce n’était plus rentable. Pour donner une seconde chance à ce commerce, car cela représente des investissements considérables, nous avons d’abord cherché un repreneur, en vain. Puis, avec ma sœur Caroline, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle aventure. À Frasnes, nous travaillerons avec la coopérative Agricoeur, c’est une association de différents revendeurs de produits locaux. L’idée est de toucher une plus grande clientèle et mutualiser certains frais fixes (énergie, location des lieux, etc.) », nous expliquait Christophe Megali en novembre dernier.