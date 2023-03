Karel Geraerts reste confiant malgré la mauvaise passe de l’Union: «L’équipe n’est certainement pas morte»

Ne parlez certainement pas de crise à Karel Geraerts. Et ce, bien que l’Union reste sur un bilan d’un point sur neuf en championnat. « La crise ? C’est pour vous les médias ou pour d’autres personnes. Nous, à aucun moment au club on n’a ressenti cela. On est quand-même deuxième du championnat, en demi-finale de la coupe et en 8es de finale de l’Europa League. Pour parler de crise, il faut attendre encore quelques semaines », sourit le coach saint-gillois qui revient tout de même sur les deux dernières lourdes défaites de son équipe.

« Contre le Standard, on a fait quelques erreurs individuelles. Contre Westerlo, on n’était pas bien organisé en première période. Mais lorsqu’on est revenu au score, tout le monde dans le stade était convaincu qu’on allait gagner. Malheureusement, une faute nous a coûtés le match. Mais le plus important était de voir une équipe se battre. On a donc vu qu’on n’était certainement pas mort. »