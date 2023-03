Scènes inscolites aux îles Baléares: des dizaines d’automobilistes piégés ... par la neige

«Les autorités travaillent en coordination avec les forces de l’ordre afin de parvenir au refuge de Cúber, à la Font del Noguer et au chemin de Sa Calobra pour secourir les personnes qui sont encore isolées», a annoncé le gouvernement régional des Baléares dans un communiqué, précisant que toutes ces personnes étaient «en bonne santé».

Particulièrement appréciée des touristes en été, l’île de Majorque, la plus grande de l’archipel, qui jouit en temps normal d’un hiver doux et ensoleillé, a été l’endroit le plus touché d’Espagne par le passage de la tempête Juliette.