C’est un dossier complexe qui préoccupe beaucoup Claude Snaps, conseiller communal (IC) à Beauvechain. En février 2021, M.Marchal, gérant de la société de construction C to C Home Concept SPRL, introduit une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble à appartement, dans un quartier de la commune. Suite à l’avis défavorable du Fonctionnaire Délégué Provincial, la commune est contrainte de refuser ce permis. L’entreprise introduit alors un recours au Conseil d’État et obtient gain de cause, grâce au soutien du collège communal. Mais l’affaire C to C ne s’arrête pas là.