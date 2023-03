Un spectacle de magie théâtrale à l’IPES Waremme au profit des oeuvres du Kiwanis Haut-Geer

Le Kiwanis Haut-Geer Comtesse de Hesbaye organise ce dimanche 5 mars à 14h un spectacle de magie théâtrale à la salle de l’IPES de Waremme, rue de Huy, 123. Un spectacle rempli d’humour de Carl Valentin, intitulé « La maison du magicien » pour l’enchantement des petits et grands. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans, 5 € pour les 3 à 11 ans et 8 € à partir de 12 ans. Boissons et gaufres chaudes en vente après la séance.

Les bénéfices de ce spectacle permettront de soutenir les associations locales qui oeuvrent pour les enfants et qui sont aidées par le Kiwanis Haut-Geer Comtesse de Hesbaye. Infos et réservations au 019/69.92.62 ou au 0478/26.49.12.