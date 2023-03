Choquant à Villers-le-Bouillet: un bénéficiaire de colis alimentaires jette une partie des vivres dans une poubelle à la sortie du centre de distribution, «c’est du gaspillage, un véritable gâchis!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis trois ans, les CPAS, Resto villersois et PCS de Villers-le-Bouillet s’unissent afin de distribuer des colis alimentaires gratuitement aux personnes dans le besoin au sein de la commune. « On a commencé pendant le covid lors des mois les plus froids, d’octobre à mars, et on ne s’est plus arrêté depuis », explique Annie Hinand, bénévole au Resto villersois.

150 à 180 personnes

Les équipes du CPAS, PCS et Resto villerois. - FB

Il faut dire que la demande est bien présente : chaque distribution est couronnée d’un franc succès. « On confectionne toujours une centaine de colis. Il peut s’agir de personnes seules mais pas seulement : des couples, des familles avec enfants, des personnes plus âgées… il y a de tout ! »

Ce mardi avait lieu la dernière rencontre en date, qui a attiré quelque 150 à 180 personnes. Si tout semble avoir roulé comme sur des roulettes, un fâcheux événement est venu entacher la traditionnelle distribution.