Des activités gratuites pour découvrir l’or bleu dans tous ses états, en région du Centre: les familles vont aimer!

- Du 18 au 26 mars, exposition « La Haine et les ruisseaux de Morlanwelz » à La maison du temps qui passe, rue de Montaigu. Sam. 14h à 16h30 / Dim. 10h à 12h et 14h à 16h30 / En semaine : sur rdv via mariannebragard38@gmail.com

- Du 20 au 31 mars, chasse aux trésors autour du Canal du Centre à La Louvière via l’application Totemus sur votre Smartphone. Point de départ : Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, rue Raymond Cordier. https://totemus.be/les-chasses/68-lalouviere-strepy-thieu-les-tresors-du-canal-ducentre