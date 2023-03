Le palais de justice de Verviers ouvre ses portes au public

De 13 heures à 16 heures, les Verviétois peuvent ainsi rencontrer différents avocats lors de la permanence « premier conseil ». « Quelqu’un qui aurait une question à poser, un embarras quelconque, une question immédiate à poser à un avocat sans devoir décaisser nécessairement des honoraires peut s’adresser à la permanence premier conseil », détaille le bâtonnier. Il participe lui-même à cette journée en présidant le faux procès civil qui aura lieu à 14 heures. Un procès fictif en droit pénal se tiendra, lui, à 16 heures. « Les salles sont toujours pleines. C’est didactique. On simule une vraie audience mais à chaque stade on explique pourquoi on a demandé ça, pourquoi il va se passer ça etc. »

Plus tôt dans l’après-midi, plusieurs conférences sont organisées à destination du grand public : à 13h, l’entreprise en difficulté par Me François Frederick ; 13h30, l’assurance auto par Me Frédéric Leroy ; 15h, la réforme du droit de bail d’habitation par Me Thierry Delobel ; 15h30, l’accès à la justice par Me Thierrry Hoffait et Me Caroline Bertrand. « On a choisi des sujets qui seraient de nature à intéresser un certain nombre de personnes tenu compte de l’actualité et des questions que l’on rencontre souvent. »