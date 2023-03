Le traiteur theutois s’établit dans un nouveau complexe de 1.000m² à Heusy: «C’est une nouvelle vie pour nous»

Créée voici plusieurs années déjà, la société Cays Event n’a cessé de prendre de l’ampleur au fil du temps. Spécialisée dans les organisations de mariages, banquets, salons et autres événements, le service traiteur theutois est aujourd’hui un des plus importants de la province de Liège. Et comme le succès est plus que jamais au rendez-vous, le patron a décidé de délocaliser son activité. En effet, Cays Event se situe désormais rue Georges Albert à Heusy et non plus rue Hovémont à Theux.