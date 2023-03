Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Invaincu en championnat depuis le 18 janvier contre Zulte Waregem (2-3), Anderlecht reste sur six matches de rang sans défaite. Avec, également, une qualification pour les huitièmes de finale de Conference League. Les Mauves vont mieux depuis l’arrivée de Brian Riemer, qui a su redonner au RSCA un esprit de groupe, de l’engagement et du physique tout en profitant pleinement de l’arrivée des renforts Dreyer et surtout Slimani. Ce dernier se montrant à la fois décisif en zone de conclusion et ô combien précieux pour mieux faire jouer les autres.

Si le Sporting n’est qu’à une petite unité du Top 8 et respire la confiance -comme ses supporters, présents mercredi après-midi à l’entraînement ouvert au public au parc Astrid –, il est toutefois encore loin du compte. La preuve par trois.