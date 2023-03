Catastrophe ferroviaire en Grèce: le Premier ministre déplore «une tragique erreur humaine» derrière la collision meurtrière des deux trains

Plus tôt le ministre des Transports, Kostas Karamanlis, avait annoncé présenter sa démission après cet accident entre un train de passagers qui reliait Athènes à Thessalonique, dans le nord du pays, et un convoi de marchandises.

«Tout montre que le drame est dû, malheureusement, principalement à une tragique erreur humaine», a dit le chef du gouvernement au lendemain de cet accident de train «sans précédent» en Grèce, selon lui, et qui a fait, d’après un nouveau bilan, 38 morts et plusieurs dizaines de blessés.

Le chef de la gare de Larissa, la ville la plus proche de l’accident en Grèce centrale, a été arrêté dans la journée, selon une source judiciaire à l’AFP et il est poursuivi pour «homicides par négligence» et pour avoir été à l’origine de «blessures corporelles».