Encore un scandale, à la Chambre cette fois: des greffiers pensionnés touchent des indemnités illégales, d’anciens présidents de Chambre aussi sur la sellette!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L‘actuelle présidente de la Chambre des représentants, Éliane Tillieux (PS), a levé un lièvre. Huit hauts fonctionnaires touchent chaque mois, et en plus de leur pension, une indemnité de retraite illégale ! On parle d’anciens greffiers, greffiers adjoints et directeur de la questure. On a par ailleurs de gros doutes sur les indemnités de départ que touchent aussi deux anciens présidents de la Chambre, Herman De Croo (Open VLD) et Siegfried Bracke (N-VA).

Une règle changée illégalement en 1998 par… des députés

Tous bénéficient d’une règle qui a été changée en 1998 par le collège des questeurs (composé de députés entre autres) qui n’était pas compétent pour cela et qui, en plus, a enfreint une loi ! « Selon les deux cabinets d’avocat que j’ai consultés pour analyser cela de près, les indemnités versées aux hauts fonctionnaires sont illégales car elles contournent la loi Wyninckx qui plafonne le montant des pensions dans la fonction publique à 91.922,99 euros par an ! » On a aussi découvert qu’une note interprétative de 2003 doublait la durée durant laquelle les intéressés pouvaient se faire verser cette indemnité (2 fois la durée de la fonction exercée).