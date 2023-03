En congé maladie depuis le mois d’octobre, Meryame Kitir est de retour à la Chambre

En décembre, Vooruit annonçait que Caroline Gennez entrait au gouvernement et y reprenait le portefeuille de la Coopération au développement.

Alors qu’elle était ministre de la Coopération au développement, chargée de la politique des grandes villes, dans l’équipe gouvernementale d’Alexander De Croo, la socialiste flamande (Vooruit) avait annoncé en octobre faire un pas de côté pour des raisons d’équilibre et pour préserver sa santé mentale. Il était ensuite apparu que le cabinet de la ministre connaissait des problèmes, ce qui a poussé le parti à s’intéresser au bien-être psycho-social des collaborateurs.

Meryame Kitir, ex-ouvrière chez Ford Genk, va maintenant retrouver les sièges de la Chambre. «Cela a toujours été ma mission, d’être là pour les citoyens», indique-t-elle en légende d’une photo prise à la Chambre. «Car je souhaite donner une voix aux gens et ne pas les laisser dans l’invisibilité. En me retirant un moment, j’ai eu l’occasion de me ressourcer, car je ne veux pas seulement être présente pour les autres mais aussi pour moi-même. Je peux désormais revenir», explique encore l’ex-ministre.