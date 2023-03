LaMeuse Foot | Yannick Pauletti (Braives) et Philippe Caserini (Ferrières) se sont confiés sans langue de bois dans notre studio

de videos

Récemment nommé coach de Braives, Yannick Pauletti a entamé son parcours avec une défaite 1-0 à Xhoris. « Ce n’est jamais gai de commencer par une défaite. Je ne connais pas encore le groupe par cœur, une approche footballistique différente doit être mise en place, j’ai bien dit différente et pas meilleure ou moins bonne. On a largement dominé ce match mais on n’a pas su suffisamment se faire mal pour concrétiser nos occasions et mettre l’intensité nécessaire pour gagner. Cette défaite permet d’apprendre et aux joueurs de voir le chemin qu’il reste à parcourir », confie celui qui devait entrer en fonction en fin de saison mais la collaboration avec Jofray Hella ayant été arrêtée avec effet immédiat, Yannick Pauletti est donc déjà à la tête du club de sa ville. « Cette décision a été prise au niveau du comité et je n’ai absolument rien avoir là-dedans. Quand on m’a contacté par contre, j’ai dit au président que j’étais partant et que c’est toujours bien de pouvoir gagner du temps mais ça n’a pas été fait pour tout chambouler. On n’a pas joué aux méchants, on n’a demandé à personne de partir, on subit les choses. Notre volonté était de conserver tout le monde et l’identité du club. »

De son côté, Ferrières est allé s’imposer 0-2 à Ouffet-Warzée grâce, notamment, à un but de Mamadou Soumahoro, défenseur aligné en attaque ! « Ce n’est pas facile depuis le début de la saison parce qu’on pèche par manque de finition, et ce ne le sera pas non plus jusqu’en fin de saison car on a perdu pas mal de joueurs sur blessure, certains n’ont même pas commencé le championnat. On manque de solutions offensives et on cherche en interne ce qui pourrait fonctionner. Sur l’ensemble du match, il n’y a pas photo mais quand on ne concrétise pas, on se met en difficultés. Il me reste 14 joueurs de champ et deux gardiens : quand j’ai deux suspendus et deux blessés, c’est compliqué », glisse Philippe Caserini.