Patrick Lefevere envoie un signal d’alerte: «L’équipe devra être au niveau dès Harelbeke»

Fantomatique au Nieuwsblad, erratique à Kuurne, malchanceuse à Dour, l’équipe Soudal-Quick Step n’y fut que l’ombre d’elle-même. Dans la réaction plus que l’action, incapable d’infléchir le scénario de ces courses pavées qu’elle dominait, parfois outrageusement, depuis plus de deux décennies. Mauvaise séquence conjoncturelle ou tendance de fond ? Éléments de décryptage.

« Je ne suis pas revenu du (Tour du) Rwanda pour voir ça… » Glaçante comme le vent d’est balayant nos régions, la phrase du patron sonne comme un « wake up call » qui doit secouer tout le monde. Ballerini 6e à Ninove, Jakobsen 9e à Kuurne, Asgreen et Jakobsen qui se vautrent dans la finale du Samyn (5 vélos cassés dans le Borinage !) : le bilan sportif de cette première séquence belge est déficitaire, le pire des 12 dernières années.

Rompue au contrôle des événements et émotions dans les monts flandriens, la meilleure équipe belge va désormais s’atteler à y courir de manière plus ouverte, débridée parfois. Les gardes-chasse du peloton flandrien doivent se transformer en braconniers, un brin aventuriers. « Nous n’avons pas l’habitude de ne pas prendre les choses en main, à nous de nous adapter. Dans toute approche de course, en favori ou en challenger, il y a une part de bluff, c’est important d’intégrer ça… »

« Ce serait une erreur de ne pas essayer, en tout cas. Pour bientôt encadrer Remco au Tour, il nous faut de bons grimpeurs, les agents le savent et essaient d’en profiter. Exemple : le coureur « X », dont je sais qu’il vaut 500.000€, est désormais proposé à… 650.000€. C’est la difficile équation, sportive et financière, à laquelle je suis confronté pour le moment », admet-il, souriant. « Mais ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces… Peut-être ai-je mal évalué la durée de certains contrats (NDLR : Asgreen et Alaphilippe prolongés en 2021 pour trois saisons). Parfois, même moi, je me laisse guider par mes émotions… »