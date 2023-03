Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est dans la revue « regards économiques » que Pierre Devolder et Jean Hindriks publient leurs idées. Tous deux profs à l’UCLouvain, ils ont aussi en commun d’avoir siégé parmi les membres de la Commission de réforme des pensions 2020-2040 et d’être actuellement membres du Conseil académique en matière de pensions. Excusez du peu…

Plus le choix

« Nous n’avons plus le choix, il faut adapter nos régimes de pension face à la pression grandissante du vieillissement et aux inquiétudes sur l’avenir du système », disent-ils. « Nous proposons un cadre cohérent pour une adaptation rapide et socialement acceptable qui assure une soutenabilité financière et sociale du système. »