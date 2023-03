Énergie: le prix des pellets en chute libre depuis 3 mois, «mais restez attentifs, il y a de grosses différences entre les revendeurs»

Avec la folie des prix du gaz, mais aussi du mazout durant l’année 2022, beaucoup de Belges se sont tournés vers les pellets et le bois en bûche pour se chauffer. Mais là aussi, de spectaculaires hausses ont été observées. de videos Explosion des pellets Ainsi, selon les relevés effectués par Valbiom, une ASBL qui travaille notamment avec les pouvoirs publics wallons en matière de ressources biosourcées, le prix moyen d’un sac de 15kg de pellets est passé de 4,2 euros en juin 2021 à 11,4 euros en octobre 2022. Soit une augmentation de 271 % ! Depuis, le sac de pellets est redescendu à un prix moyen de 8,89 euros en février 2023. Ce qui reste encore plus du double de juin 2021.

Mais cette moyenne cache d’importants écarts entre revendeurs, souligne Pierre-Louis Bombeck, chef de projet Bois-Énergie chez Valbiom. « Les pellets poursuivent leur baisse de prix, avec de grosses différences selon les revendeurs. Il est ainsi possible de trouver des offres pour des marques qualitatives descendant à 435 €/palette de 65 sacs (soit 6,7 euros le sac) chez certains revendeurs, alors que des maximums de plus de 600 € (9,2 euros le sac) sont encore observés chez d’autres. Il convient donc à l’acheteur d’être attentif et de bien comparer. »

Pour le bois, on enregistre une légère baisse, du prix moyen du stère. Mais c’est assez marginal, alors que ce combustible a grimpé de 73 % entre juin 2021 et novembre 2022. L’augmentation du prix du bois en bûches est assez régulière mais tout de même moins forte que ce que l’on a connu avec les pellets.

Wallonie autosuffisante Comment expliquer cette baisse importante du prix des pellets ? « L’hiver n’est pas trop rude, il y a moins de consommation », analyse M. Bombeck. « Il faut savoir qu’en principe, la Wallonie est autosuffisante en matière de production par rapport à la consommation intérieure, précise Pierre-Louis Bombeck, mais qu’elle exporte une partie de ses pellets et en importe aussi de l’étranger ». Quand les prix ont fortement grimpé en 2022, c’était dû en partie à la demande très soutenue, avec notamment beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et, parallèlement, une diminution de la production des scieries, qui fournissent la matière première des pellets. « En Europe, la situation a été tendue pour tout le monde. La demande a explosé, la production avait du mal à suivre. » Le nombre d’installations aux pellets devrait augmenter encore en 2023 et M. Bombeck conseille aux candidats de se doter d’une installation de qualité. Quitte à payer de 5.000 à 6.000 pour cela.