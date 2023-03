Youth League: Genk s’incline lourdement contre l’Atlético Madrid en huitième de finale (vidéo)

Dès la 3e minute, Josue Ndenge Kongolo arrêtait fautivement Abdellah Raihani dans le rectangle, Adrian Nino transformait le penalty. A la 28e minute, Ibrahima Sory Bangoura glissait, balle au pied, à 20 mètres de son but, la sanction était immédiate avec le but de Raihani.

Le pressing de l’Atlético faisait à nouveau mal à Genk à deux reprises en première période. Sur le troisième but, après une perte de balle limbourgeoise dans l’entrejeu, le cuir arrivait à Salim El Jebari dont le tir était repoussé par le poteau, mais Alvaro Santamaria se trouvait à la récupération et n’avait qu’à déposer le ballon au fond des filets (32e). Sur le quatrième but, Javier Bonar arrachait le ballon à Rommens dans le rectangle et trompait Vic Chambaere (39e).