«Ma gueule», le court-métrage du Chapellois Gregory Carnoli nommé aux Magritte

Pendant l’été 2016, en Europe, il y a le Football, mais aussi, une vague d’attentats. Dans l’euphorie d’une victoire italienne, Stéphane décide de faire la fête avec ses amis en boîte de nuit. Mais il est victime d’un « délit de sale gueule ». Voici le point de départ du film « Ma gueule » réalisé par le Chapellois, Grégory Carnoli.

Dans cette autofiction, la question du racisme ordinaire est évoquée, une thématique chère à l’acteur et réalisateur à la tête du projet. « On ne choisit pas qui on est dans le regard de l’autre », nous confiait-il en 2021, au moment du tournage. « Je suis d’origine italienne mais j’ai une tête d’arabe. Ça m’a joué plusieurs tours et c’est ce que j’explique dans le film. Le court-métrage s’inspire d’anecdotes que j’ai vécues ces vingt dernières années et les compile sur une nuit pour faire ressortir l’absurdité du racisme ordinaire, du délit de faciès et de la paranoïa des gens dans certaines situations. »