Béatrice arpentera bientôt les rues de Montigny-le-Tilleul à bord de son camion de glace: «Je veux redonner ce goût aux plaisirs d’antan»

La légère musique qui flotte dans les rues à l’approche de ce fameux camion blanc rappelle certainement de bons souvenirs d’enfance à tout le monde…

Il est malheureusement de plus en plus rare de nos jours de tomber sur un camion de glace, mais Béatrice veut changer ça. En effet, la Gozéenne est en train de rénover une camionnette pour y vendre de la crème glacée. Et cette dernière a prévu de prendre la route très prochainement avec ‘Les Gourmandises de Béatrice’ !