Nouvelle victoire pour Burnley et Vincent Kompany. Burnley s’est imposé par le plus petit des écarts grâce à un but de Connor Roberts en fin de match, dans les derniers instants de la rencontre.

Basé en D3 anglaise, Fleetwood Town a bien lutté, et a joué la deuxième mi-temps à dix suite à l’exclusion de Cian Hayes.