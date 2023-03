Salena et Pilou (The Dancer): «Agustín est un excellent coach!»

Salena et Pilou, les Louviérois du duo Fusion, remportent la première saison de « The Dancer ». Les « meilleurs danseurs de Belgique » se confient en compagnie du coach, Agustín Galiana

> Fusion : Une grande reconnaissance. Ce genre de récompense, on ne sait pas si on pourra encore se l’offrir par la suite. On sort par la grande porte, et c’est une immense fierté. Ce trophée salue toutes ces années passées à travailler et à surmonter les difficultés. On a énormément de gratitude. On continuera toujours à danser à deux. > Agustín : Je suis vraiment très fier de Salena et Pilou. Ils ont été mon coup de cœur depuis le début. Je n’ai fait que mettre leur talent sur un piédestal. C’est une très belle récompense. On croit que c’est facile pour eux de danser, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière chaque performance. Il y a beaucoup de recherches, de créations et de répétitions. C’est de la danse de haut niveau.

> Fusion : C’était très intense physiquement, mais aussi émotionnellement. Nous avons proposé chaque semaine de grandes performances physiques. Le corps a parfois besoin d’un temps de régénération. Or, nous n’avons pas eu ce temps de repos. Nous avons donc accumulé beaucoup de fatigue, mais comme nous sommes des compétiteurs dans l’âme, nous n’avons jamais rien lâché. On vise en permanence la perfection.

Vous avez dansé à trois lors de la finale !

> Fusion : Agustín a été merveilleux. C’est un excellent coach. Il était tellement heureux de danser avec nous. Il a toujours été bienveillant et nous a aidés à tenir le cap psychologiquement. On aurait pu craquer à plusieurs moments de l’aventure. Agustín a toujours trouvé les bons mots pour nous rassurer et nous encourager. > Agustín : C’était important pour moi qu’ils soient à l’aise. Je suis très touché de la confiance qu’ils m’ont accordée. Notre danse en trio a été un grand défi pour moi. J’ai beaucoup souffert lors des répétitions car je ne suis pas un danseur professionnel. Ça fait quand même six ans que je n’ai pas dansé. J’ai tout fait pour être au même niveau qu’eux. On a offert un très beau tableau aux téléspectateurs.

Vous avez toujours été en tête du classement. Avez-vous eu peur que ça joue en votre défaveur ?

> Fusion : Oui, énormément. Ce n’est pas la première fois qu’un tel scénario se produit. Comme tout le monde disait qu’on était les gagnants, on avait peur que les gens ne votent pas pour nous. Et puis, on ne peut jamais prévoir la façon dont les téléspectateurs vont juger une performance. Le résultat final nous a beaucoup rassurés.

Vous avez remporté un chèque de 20.000 euros. Qu’allez-vous en faire ?

> Fusion : On envisage de se faire plaisir en s’accordant un peu de vacances. On a besoin de se reposer. On rêve de faire un safari pour célébrer nos 10 ans de relation. On gardera une partie du montant pour d’autres projets personnels ainsi que pour notre école de danse à La Louvière. On sait que 20.000 euros est une somme incroyable, mais la vie coûte tellement cher. On va investir cet argent de la meilleure façon possible. On aimerait aussi se produire sur scène avec un spectacle qui est déjà prêt dans nos têtes, avec de belles prouesses techniques. On avait déjà conçu un spectacle en auto-production il y a quelques années, et c’est un projet difficile à mener. On prendra le temps qu’il faut.

Agustín, vous êtes le seul coach à avoir emmené deux candidats en finale.

J’ai l’œil ! Je pense avoir les bons atouts pour porter les candidats de mon équipe. Moi, je crois beaucoup aux énergies. Mon intuition ne m’a jamais trompée. Dès que j’ai vu Fusion sur scène, je savais qu’ils étaient potentiellement les gagnants. Ça a été pareil avec William. Je me suis beaucoup retrouvé en lui. Je l’ai pris par la main. En se retrouvant en finale face à des pointures de la danse, il a tout gagné. Il doit être un peu déçu car il a frôlé le trophée, mais il est surtout très reconnaissant. Sa carrière ne fait que commencer.