Geneviève Lhermitte a été euthanasiée, 16 ans jour pour jour après avoir tué ses cinq enfants: elle a passé ses derniers instants dans un hôpital de la région de Charleroi

Son terrible geste a marqué la Belgique entière. Le 28 février 2007, Geneviève Lhermitte commettait l’irréparable en assassinant ses cinq enfants : Yasmine, Nora, Myriam, Mina et Mehdi, âgés respectivement de 15, 12, 10, 7 et 3 ans. Ce jour-là, elle avait d’abord envoyé une lettre d’adieu à une amie, où elle expliquait son envie de partir loin avec ses adolescents et les bambins. Puis, elle s’est procurée des couteaux neufs dont elle s’est servie contre les malheureux, visant à chaque fois la gorge, non sans leur infliger d’autres sévices. L’horreur à l’état brut, il n’y a pas d’autre mot. Dans la foulée, elle avait tenté en vain de s’ôter la vie.

Ce mardi, seize ans jour pour jour après le drame, elle a été euthanasiée à l’âge de 56 ans. La date est-elle due au hasard ? Peut-être pas. Mais aucun élément factuel ne permet de le confirmer. Geneviève Lhermitte a donc poussé son dernier soupir à l’Hôpital Léonard de Vinci, sur le site de Vésale, à Montigny-le-Tilleul en région carolo. Selon nos informations, dans un souci de discrétion, les funérailles auraient eu lieu très rapidement, dès ce mercredi, au crématorium de Gilly ou devraient se dérouler au plus tard dans les prochaines heures.