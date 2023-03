EDITO – On est passé à côté des vraies Victoires de la Musique!

Un mercredi soir, par hasard sur France 3. Rien à voir donc avec un vendredi presque obligatoire devant France 2 parce que 4 Belges (Angèle, Mentissa, Pierre de Maere et Stromae) sont partis conquérir (et envahir) la chanson française. Beaucoup moins de chances évidentes, donc, de « buzzer » pour France 3 avec ses « Victoires de la Musique Classique » et ses meilleurs « soliste » et « révélations lyrique ». A priori. Car il suffit pourtant de tendre l’oreille – qu’elle soit attirée par des airs d’opéra ou pas –, de passer outre la présentation de Stéphane Bern qui animait avant Laury Thilleman (à regret ou pas ?) les interminables Victoires plus « populaires » (enfin, bof), pour se prendre de passion, ou tout du moins de se sentir intéressé, par ces Victoires classiques. Allez, honnêtement, c’est pas difficile de comparer. Déjà, ici, ils chantent (et jouent) tous justes (pas besoin d’être André Manoukian pour l’entendre). En plus, on ne peut pas trop taxer les gagnants d’être pistonnés ou d’appartenir à une certaine caste de la chanson française qui ne représente pas l’audience populaire : les « Victoires de la Musique Classique (les 30e de l’histoire cette année) ne concernent déjà, de facto, qu’une niche. C’est rare quand même que les radios populaires nous passent un petit air d’opéra interprété par Marina Viotti (artiste lyrique de l’année). Et après une soirée comme celle-là, oui, on peut le regretter.

Mais surtout, ce qui nous pousse à dire que les yeux et les oreilles devraient davantage être rivés sur ses « Victoires classiques » plutôt que celles de la chanson française sont ces moments de remises de récompenses, quand les gagnants montent sur scène. Là, on se rend compte qu’un chanteur/musicien est capable d’énoncer un discours de remerciement sans intégrer des « ouais, c’est cool, j’sais pas quoi dire », « c’est ma famille frère », « mon label il déchire trop, merci de croire en moi », « putain cette victoire elle est pour toi, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs (oh oh ce serait le bonheur NdlR) » et le sempiternel sans plus aucune saveur d’authenticité : « je suis la preuve que si tu veux et que tu crois en tes rêves, tu peux t’en sortir ». On en a certainement oublié et des meilleures…