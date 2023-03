Le célèbre journaliste français Daniel Riolo, qui a déjà allumé les Diables rouges, réitère: «Pas loin d’avoir insulté le football français»

Revenu à cinq points du PSG avant le Classique, Marseille a cru pouvoir se mêler à la lutte pour le titre. Tombeur de Rennes et du rival parisien en Coupe de France, Marseille a cru pouvoir rapporter le trophée à la maison. Mais en l’espace de quelques jours, le groupe d’Igor Tudor a dit adieux à ses rêves de gloire. La correction dans le Classique a fait mal puis l’élimination en coupe ce mercredi contre un club de Ligue 2, Annecy, a porté le coup de grâce aux ambitions phocéennes. Daniel Riolo, célèbre chroniqueur français, a retenu le non-match des Marseillais face aux Savoyards : « C’est pire que semaine pourrie, c’est cauchemar et tu perds quasiment tout. Ce n’est pas que le titre qui est perdu mais le peu d’espoir qu’il y avait s’est complètement écroulé. Derrière c’était beaucoup plus crédible de gagner la Coupe de France, un titre que l’OM attend depuis longtemps. Depuis 1989 leur dernière Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable ».

Avant d’en remettre une couche : « Vraiment, l’OM est 100 % coupable et je n’aime pas du tout ce qu’ils ont fait ce mercredi soir. Cela ne leur ressemble pas par rapport à ce qu’ils font depuis le début de l’année, a finalement estimé Daniel Riolo. En plus le public était là en nombre, ils battent les records et viennent à plus de 60.000. Si j’étais le public marseillais, je ne serais pas content. Ce que l’OM fait ce mercredi soir, ce n’est pas bon. Ils n’ont pas insulté le foot, mais pas loin ».