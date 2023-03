Groen veut se mettre rapidement autour de la table pour réaliser la réforme fiscale

Le co-président des Verts flamands, Jeremie Vaneeckhout, veut se mettre rapidement autour de la table et pose certaines exigences.

Vincent Van Peteghem a présenté jeudi une bonne vingtaine de mesures s’inscrivant dans ce qu’il appelle une première phase de réforme fiscale. Il propose notamment de baisser les charges pesant sur les travailleurs, augmentant la partie nette de leur revenu, ou encore d’harmoniser la TVA en proposant un taux réduit unique de 9 %, qui remplacerait ceux fixés actuellement à 6 % et 12 %. Des produits de base (fruits et légumes, médicaments, couches, produits pour la protection de l’hygiène intime) et les transports en commun bénéficieraient, eux, d’un taux de 0 %.