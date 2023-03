«True Lies»: que vaut la série adaptée du film avec Schwarzie et Jamie Lee Curtis, lui-même basé sur le film français «La Totale»?

C’est dans les vieilles bonnes marmites qu’on fait les meilleures nouvelles soupes ! En 1994, donc il y a presque trente ans, James Cameron, le papa des « Avatar », sortait la comédie d’action « True Lies » (« Vrais mensonges »), inspirée par le film français « La totale » (1991) avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell et Michel Boujenah. On s’en souvient tous : les stars de ce « True Lies » étaient Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis, qui formaient à l’écran Harry et Helen Tasker, un couple apparemment plan plan, jusqu’à ce que la seconde découvre la véritable occupation du premier : espion international !

Steve Howey (« Shameless », « Dead to me ») et Ginger Gonzaga (qui a des faux airs d’Eva Longoria), lesquels n’ont peut-être pas le charisme de Schwarzie et Jamie Lee Curtis, mais sont sexy en diable ! Quand on les découvre, ils vivent dans une jolie maison de banlieue avec leurs enfants Dana (Annabella Didion) et Jake (Lucas Jaye). Un soir, Helen, qui est enseignante, croit son mari retenu par son activité de consultant en informatique. Mais en réalité, il se trouve dans les Caraïbes en train de traquer des trafiquants d’armes avec ses équipiers d’Omega Sector, l’organisation secrète qui l’emploie.

Lire aussi «Starsky et Hutch» se féminise: un reboot de la série culte des années 1970 se prépare! Voici à quoi il faut s’attendre…

Comme on s’en doute : ce séjour supposé romantique dans la ville lumière bascule dans tout autre chose quand des hommes font irruption et attaquent Harry et Helen dans le restaurant où ils dînent. Quelques minutes plus tard, ils sont enlevés et retenus prisonniers dans un sous-sol. Vous découvrirez en son temps – probablement sur RTL-TVI et TF1 – ce qui leur arrive ensuite, mais on doit quand même révéler que leur aventure parisienne se termine dans un hélicoptère piloté par Harry et dont Helen est à deux doigts de chuter. Une séquence digne d’un James Bond.

Helen ne s’y attendait pas, mais parce qu’elle s’est retrouvée impliquée dans une opération d’Omega Sector, elle est quasiment enrôlée de force dans l’organisation, ce qui suppose qu’elle va devoir apprendre, entre autres, des tas de techniques de combat et le maniement de plein d’armes. Mais elle va pouvoir garder son métier d’enseignante, pour n’éveiller aucun soupçon. Ces changements soudains ne sont pas pour lui plaire mais elle rentre à la maison avec le sourire pour que les gosses n’y voient que du feu. Suite au deuxième épisode…

Première remarque par rapport à cette nouvelle lecture de « True Lies » : cette histoire vieille de plus trente ans, donc, a été bien adaptée à « aujourd’hui », avec une héroïne latina et l’utilisation, pour les opérations de Harry et ses acolytes, des technologies dernier cri. Et puis, franchement, la production n’a pas lésiné sur les moyens pour l’épisode-pilote, qui n’est pas avare en moments impressionnants et se passe donc partiellement à Paris. L’effet « Emily in Paris » ? Mais l’envers de la médaille, c’est que ces éléments modernes ne permettent pas au résultat d’avoir le charme qu’avaient les films « True Lies » et « La Totale ». Mais ça, la nouvelle génération ne le remarquera pas, donc on table sur un succès !