Guerre en Ukraine: «Vladimir Poutine n’est pas prêt à discuter de la paix»

« C’est pourquoi nous discutons avec Kiev et d’autres partenaires des engagements futurs en matière de sécurité pour l’Ukraine », a expliqué M. Scholz, qui sera reçu vendredi par Joe Biden à la Maison Blanche.

« Mais des promesses de sécurité présupposent impérativement que l’Ukraine se défende avec succès dans cette guerre », a fait valoir le chancelier, promettant que l’Allemagne allait poursuivre son aide à l’Ukraine, envahie il y a un an par les troupes russes.

Le quotidien Wall Street Journal a fait état le 24 février des doutes de Berlin, Paris et Londres de la capacité des Ukrainiens à repousser les Russes de l’ensemble de leur territoire et de leur volonté de fournir des garanties de sécurité à Kiev, passant par des livraisons d’armement sophistiqués et le renforcement des liens avec l’Otan.