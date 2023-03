Une famille moyenne de deux personnes dépenserait environ 512 euros par mois en produits alimentaires: l’inflation en supermarchés atteint un record absolu, selon Test Achats

Les frites surgelées ont subi la plus forte hausse de prix, pour le deuxième mois consécutif, et sont devenues deux fois plus chères (+51 %). Le chou-fleur (+49 %), le concentré de tomates (+46 %), le poulet rôti (+44 %) et le concombre (+44 %) sont également devenus nettement plus onéreux.

Deux catégories se maintiennent sur la liste des hausses de prix depuis plusieurs mois : les articles en papier et les produits laitiers. L’essuie-tout, le papier toilette et les mouchoirs sont jusqu’à 42 % plus chers que l’année dernière, tandis que les produits laitiers se distinguent par le fromage jeune (gouda) (+42 %), la crème (+35 %) et le beurre (+30 %). Les œufs sont également devenus beaucoup plus chers, coûtant environ 33 % de plus qu’il y a un an.