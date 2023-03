Accident de Pierre Palmade: la discrète réaction de Michèle Laroque qui en dit long La comédienne a aimé un commentaire sous une vieille publication Instagram… Bestimage/Photo News

Par X.V.

Le 10 février dernier, Pierre Palmade, sous emprise de cocaïne et qui faisait manifestement la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ». de videos Lire aussi «J’ai fait des soirées avec Pierre Palmade»: Benjamin Castaldi révèle avoir consommé de la cocaïne dans «Touche pas à mon poste» (vidéo) Quelques jours plus tard, une autre enquête a été ouverte, pour détention d’images à caractère pédopornographique. Lors des fouilles de la maison de Pierre Palmade, des images à caractère pédopornographique ont effectivement été retrouvées ce 23 février. Il reste à déterminer si ces images viennent d’un ordinateur qui appartenait effectivement ou non à l’humoriste. Ce dernier aurait expliqué que « tout est faux », selon le magazine Voici.

Autant dire que la réputation de Pierre Palmade est foutue… et ses nombreux amis se font très discrets et ne souhaitent généralement pas commenter l’affaire. Si Muriel Robin ne parlerait plus à Pierre Palmade, Michèle Laroque a quant à elle supprimé la majorité des photos d’elle avec l’humoriste.

Lire aussi «On était tous défoncés»: un proche de Pierre Palmade revient sur les heures qui ont précédé le terrible accident Si on remonte bien sur son profil Instagram, on retrouve tout de même une photo qui date de 2016. À l’époque, Palmade et Laroque étaient en représentation à Lille, à l’occasion des 20 ans de la pièce culte « Ils s’aiment ».