Le plus gros producteur européen d’énergie renouvelable profite des prix de l’électricité: «Cela a contribué à un résultat 2022 très solide»

En 2022, année marquée par l’emballement du prix du kilowattheure en Europe à cause de la guerre en Ukraine et de difficultés de production, Statkraft a dégagé un bénéfice net frôlant les 28 milliards de couronnes (2,5 milliards d’euros) contre 15,5 milliards un an plus tôt.

« Les prix élevés de l’électricité et la création de valeur dans les opérations de négoce de Statkraft ont contribué à un résultat 2022 très solide », a noté le directeur général, Christian Rynning-Tønnesen, dans un communiqué.