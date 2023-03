G20: Moscou et Pékin dénoncent «le chantage et les menaces» des pays occidentaux

Lors d’un entretien en marge d’une réunion du G20 à New Delhi, le ministre russe Sergueï Lavrov et le ministre chinois Qin Gang ont « unanimement rejeté les tentatives d’ingérence dans les affaires internes d’autres pays, d’imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces », a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Les deux responsables ont exprimé leur « satisfaction » concernant « le développement rapide du dialogue politique bilatéral et de la coopération pratique » entre Moscou et Pékin, selon ce communiqué.