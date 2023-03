Le magasin emblématique ferme ses portes à Auderghem après 72 ans de présence: «C’est le cœur lourd que je quitte ce comptoir»

72 ans de présence, trois générations de « Lontie », et de très nombreux souvenirs pour les clients habitués : Lontie Photo Digit est pour ainsi dire une institution à Auderghem. « Après 72 ans de présence et trois générations de « Lontie » pour vous servir, l’heure de la pension a sonné. C’est avec le cœur plein de rêves que je me lance dans cette nouvelle vie. Mais c’est aussi le cœur lourd que je quitte ce comptoir derrière lequel j’ai grandi et ensuite passé tant d’années à voir évoluer le métier de photographe. », a annoncé Martine Lontie sur les réseaux sociaux.

Mais tout n’est pas totalement terminé. En effet, à partir du 1er avril, Martine va continuer les cours de photos lancés il y a plus de 12 ans. Plus d’informations suivront à ce sujet.