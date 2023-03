Réforme fiscale: pour les socialistes flamands, la proposition Van Peteghem «pourrait être plus ambitieuse»

Mais « cela pourrait être plus ambitieux », avec moins d’impôts sur le panier de courses et plus sur les grandes fortunes, a réagi le député fédéral Joris Vandenbroucke.

La proposition comporte une grosse vingtaine de mesures qui formeraient le premier volet d’une nouvelle réforme fiscale. Il est notamment proposé d’augmenter la quotité exemptée d’impôts et de réformer le taux réduit de TVA. Les taux réduits de 6 % et 12 % disparaîtraient au profit d’un taux réduit unique de 9 %. Un taux de 0 % serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l’hygiène intime, et les transports en commun. La TVA à 6 % serait maintenue pour le gaz naturel et l’électricité ainsi que pour l’eau de distribution et le chauffage domestique. La TVA réduite sur la démolition-reconstruction serait aussi maintenue. Le taux normal resterait, lui, à 21 %.