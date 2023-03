L’armée russe tente d’«éliminer» des «saboteurs» ukrainiens infiltrés dans une région frontalière: Poutine «constamment» informé par les services de sécurité, le Kremlin dénonce une «attaque terroriste»

Selon lui, « les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement », à la suite de quoi « un habitant a été tué et un enfant de dix ans blessé » et hospitalisé.

« Un groupe de reconnaissance et de sabotage s’est infiltré dans le village de Lioubetchané depuis l’Ukraine (…) Les forces armées russes prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce groupe », a indiqué sur Telegram Alexandre Bogomaz.

Selon les agences de presse russes Ria Novosti, TASS et Interfax, qui citent des témoins et des sources au sein des services de sécurité et de secours, le groupe ukrainien aurait pris des personnes en otage.