1.900 jeunes scouts se retrouveront à Gosselies le 11 mars pour la Scout Silver Cup 2023

Pour cette année encore, les unités scoutes de la région de Charleroi se retrouveront à Gosselies, dans le parc de l’école Saint-Michel, pour s’affronter dans différents jeux et épreuves. « Nous avons 1.900 inscrits », indique Adrien Belle, membre de la cellule organisatrice. Investi dans l’unité de Nalinnes, Adrien participait il y a quelques années en tant qu’animé. « On adorait se confronter aux autres unités », se rappelle-t-il. Déjà dans la cellule organisatrice, cinq unités scoutes sont représentées. Comme quoi, la Scout Silver Cup fédère.

Des décors

Chaque année le thème change, de 2022 à 2023, on passe des bonbons au futur. Les décors ont donc dû être fameusement adaptés. « Nous avont de grands panneaux, chaque année ils sont repeints en blanc et l’équipe décors crée de nouveau dessins », explique Adrien Belle. « Cette année c’est ‘Back to the future’. »